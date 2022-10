Lungarno Guadalongo a Pisa "ripulito" con Legambiente

300 chili in due ore: è questo il risultato dell'attività di pulizia promossa ieri pomeriggio, domenica 2 ottobre, da Legambiente Pisa in occasione dell'appuntamento nazionale di 'Puliamo il mondo'. Oltre 30 volontari, divisi in due gruppi, hanno 'scandagliato' il lungarno Guadalongo, da cui sono emersi soprattutto plastiche, mozziconi di sigaretta e qualche materiale ingombrante, e l'area sottostante al ponte di accesso al Giardino Scotto da via della Fortezza. Qui, nelle pozze d'acqua che si formano sotto gli archi, in primavera ed estate vivono i tritoni, anche loro minacciati dalla siccità e dalla presenza di rifiuti, spiega Simone Marzocca dell'Università di Pisa.

Soddisfatto Yuri Galletti (Legambiente Pisa): "Un modo - sottolinea - per coinvolgere la cittadinanza, rendendola attiva sul proprio territorio".