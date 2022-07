Puliscicoltano, successo per l'iniziativa di pulizia del borgo: individuata una discarica di eternit

Successo per la prima giornata di 'Puliscicoltano'. I volontari, con in prima linea i componenti del Comitato per la difesa di Coltano e i ragazzi del Movimento Nobase, hanno raccolto questa mattina, domenica 3 luglio, rifiuti di vario genere, anche ingombranti, lavorando di gran lena sotto il sole cocente.



"In particolare sottolineano dal Comitato - è stato eliminato un deposito abusivo localizzato alla nuova Stazione radio (trovati anche un computer, un wc e degli accessori sanitari). I volontari hanno bonificato via del Caligi, alla fine della quale insiste una discarica abusiva inutilmente segnalata da tempo, ma si sono dovuti fermare davanti ad alcuni pericolosi nidi di vespe dentro i rifiuti. Tutto quanto ritrovato verrà conferito a Geofor. E’stata anche individuata una grande e pericolosa discarica abusiva di eternit, realizzata in zona tre ponti ai danni del proprietario del terreno. Verranno fatte tutte le segnalazioni del caso. Alla fine della mattinata, il meritato pranzo ristoratore offerto dal Comitato, con la pasta al pomodoro su ricetta esclusiva dello 'chef Mimmo'. Una giornata di concreta cura di un territorio da troppo tempo trascurato dalle istituzioni, alla quale seguiranno altre iniziative" assicurano gli organizzatori.