Vecchiano si prepara alla bella stagione: pulizia in corso a Bocca di Serchio

Operazioni di pulizia in corso a Bocca di Serchio a cura del Comune di Vecchiano. "In vista della bella stagione, hanno preso il via gli interventi seguiti dal nostro ente - affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'Ambiente Mina Canarini - si tratta di lavorazioni del valore complessivo di circa 18mila euro e che proseguiranno per step anche nelle prossime settimane".