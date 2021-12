Pulizia di Boccadarno: 80 volontari in azione, raccolte 2 tonnellate di rifiuti

Oltre 80 volontari armati di guanti e sacchetti sono entrati in azione questa mattina, sabato 11 dicembre, per pulire la zona di Boccadarno dal lato di San Rossore. "Hanno partecipato tante persone, anche famiglie con bambini - spiega Sergio Giovannini presidente dell'associazione Acchiapparifiuti che in collaborazione con l'Ente Parco ha organizzato l'iniziativa - abbiamo raccolto oltre 2 tonnellate di spazzatura sia sulla spiaggia sia nei canali vicini".

"Ringrazio tutte le associazioni che con iniziative come queste ci aiutano a riportare l'attenzione al problema dei rifiuti che arrivano sulle spiagge, spazzatura che in questa zona viene portata principalmente dall'Arno - così il presidente del Parco Lorenzo Bani - nell'ultimo incontro del 'patto per l'Arno' ho sottolineato l'importanza di contrastare, in sinergia con i Comuni e le altre istituzioni, l'abbandono e le discariche abusive lungo il fiume per andare alla radice del problema. Tutti insieme dobbiamo fare un ulteriore passo verso una maggiore civiltà e un maggiore senso di comunità da parte dei cittadini".

L'evento ha visto la collaborazione di Geofor per il ritiro dei rifiuti, dell'app MayDayEarth, del Centro Visite per il trenino e la partecipazione anche delle famiglie del personale della base degli incursori del 9° reggimento 'Col Moschin'.