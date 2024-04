Prosegue a pieno ritmo la pulizia delle caditoie in città e sul litorale

Procede quartiere per quartiere, al ritmo di 2800 al mese, la pulizia delle caditoie nel comune di Pisa (litorale compreso), servizio effettuato da Pisamo.

Sono dunque 33600 in un anno i punti di captazione dell'acqua che vengono puliti con l'acqua a pressione e gli aspiratori, con l'utilizzo di mezzi geolocalizzati. La pulizia comprende elementi geomappati: le griglie di ghisa, le bocche di lupo e il fugnolo (elemento di raccordo con la rete fognaria).

Gli operatori hanno a disposizione anche una sonda, in modo da verificare in tempo reale e risolvere, dove possibile, eventuali occlusioni.



"Si tratta di un intervento capillare che prevede l'azione in tempi molto rapidi in caso di segnalazioni specifiche, grazie alla presenza in calendario di giornate fuori programma, e un piano puntuale nelle occasioni in cui viene diramata l'allerta meteo - spiegano da Pisamo - se l'allerta è gialla viene messo a disposizione un mezzo, se è arancione sono a disposizione due o tre mezzi. Una presenza importante, soprattutto sul litorale, dove i mezzi si coordinano con la Protezione civile.

I mezzi operativi sul territorio della ditta appaltante sono di varie dimensioni, in modo da coprire con efficacia il servizio sia in centro storico che in aree più estese.

La ditta che ha vinto l'appalto ha un contratto 3+3 e il servizio ha un costo di circa 250.000 euro all'anno".