Vecchiano, la carica dei volontari per la pulizia dei corsi d'acqua

Edizione speciale quella dell’ultimo 'Sabato dell’ambiente' che, questo mese, si è svolto in collaborazione con l’evento 'Puliamo il mondo' promosso da Legambiente.

Un evento anticipato di una settimana proprio per combinare le due iniziative e che, nonostante il tempo incerto, ha visto tante adesioni.

A Vecchiano, nell'area pisana, i volontari hanno trovato veramente di tutto. A Nodica, lungo il fosso Bartalini, c'erano i volontari del Circolo Arci Vasca Azzurra. Tra le associazioni impegnate nella pulizia anche la Proloco Vecchiano, lungo il fosso dell'Ombra, il gruppo Wwf Alta Toscana che come al solito ha creato una montagna di sacchetti pieni di plastica, cartacce e sporcizia varia; la Pubblica assistenza di Migliarino, impegnata nella pulizia del Fosso Reale e l'associazione Des Altro Tirreno che è intervenuta sul fosso Allacciante di Vecchiano. Anche in questa zona la pulizia non è stata semplice: c'è chi - per recuperare i rifiuti - si è dovuto calare dentro l'acqua, chi invece ha trovato taniche di benzina proprio a due passi dal canale. Abbastanza pulita, invece, la zona del fosso Bartalini (Nodica).

“Nonostante il tempo incerto e l’anticipo della giornata di pulizia siamo riusciti a organizzare un altro 'Sabato dell’ambiente' con molte adesioni, e non possiamo che esserne felici - ha commentato il presidente del Consorzio di bonifica Toscana Nord Ismaele Ridolfi - questo significa che le associazioni e tutti i volontari non solo si impegnano volentieri ma la ritengono un’iniziativa alla quale è davvero importante intervenire. Grazie a questi eventi ci auguriamo che le persone, soprattutto i giovani, si avvicinino sempre di più alle tematiche ambientali. La lotta alla plastica nei corsi d’acqua e nei mari è ancora lunga ma giornate partecipate come quella di sabato ci riempiono davvero di speranza”.