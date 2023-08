Vecchiano: successo per 'Il sabato dell'ambiente' organizzato dal Consorzio di bonifica

Un altro grande successo per 'Il sabato dell’ambiente', l’iniziativa del Consorzio 1 Toscana Nord dedicata alla pulizia dei corsi d’acqua che lo scorso 29 luglio ha visto impegnate per la seconda volta anche sei associazioni del Comune di Vecchiano. La formula collaudata da oltre cinque anni in altre zone dei territori dove opera il Consorzio (Lucchesia e Piana, Versilia e Lunigiana), grazie all’accordo raggiunto con il Comune, ha infatti visto anche la partecipazione di alcune associazioni della Consulta dell'area Pisana.

I volontari si sono dati appuntamento alle prime ore del mattino per pulire i corsi d'acqua e le aree verdi della zona: lavoro particolare per il gruppo del Wwf Alta Toscana che lungo le sponde del Canale Barra ha rinvenuto la ruota di un trattore abbandonata e un materasso. Gli addetti del Comitato Carnevale Vecchianese erano invece impegnati nella pulizia dei Canali Capannone nord e sud dove hanno trovato scarponi, rifiuti edili ma soprattutto tanta, tanta plastica. Poco lontano, lungo il canale dei Poderi, i volontari del gruppo Fruitori Bocca di Serchio che hanno riempito un sacco con lattine, bottiglie di plastica e oggetti di metallo.

Nelle associazioni anche una volontaria speciale: in località Bracciolo, con l'associazione Code nel cuore, c'era anche la piccola Zebra, una simpatica cagnolina che ha partecipato insieme alla padrona al monitoraggio e alla pulizia dei canali Nuova Colucci e Separatore. Tra le associazioni anche il Circolo Giovanile Arci Vasca azzurra, impegnato nella pulizia dei Fossi Bartalini e Nodica, e la Pubbica Assistenza di Migliarino attiva nel monitoraggio e nella pulizia del Fosso Reale.

"Siamo felici che questa esperienza sia adesso attiva anche a Vecchiano - ha commentato il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi - Dopo cinque anni di attività negli altri territori intravediamo una lieve inversione di tendenza, con una diminuzione dei rifiuti, ma il lavoro è ancora tanto: la plastica che i volontari riescono a trovare durante queste giornate di pulizia è infatti ancora moltissima. Purtroppo gli incivili, pochi, ma non per questo meno dannosi, scambiano i corsi d'acqua per discariche. Siamo felici che, nonostante le alte temperature e il periodo di vacanza, anche in questa zona si siano dati appuntamenti tanti volontari. A tutti loro vanno i miei complimenti".

"Anche la nostra amministrazione comunale è orgogliosa di poter far parte di questo importante progetto per il nostro territorio, attraverso l'apporto delle associazioni locali di volontariato - afferma il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori - La partecipazione reale alla vita della Comunità è anche questa, e in tal senso il nostro associazionismo locale non va mai in vacanza, mantenendo il proprio impegno e la propria dedizione per la collettività attivi 365 giorni l'anno". I rifiuti recuperati dalle associazioni sono stati segnalati alle aziende dei rifiuti che, con l’avallo dei Comuni, hanno già provveduto allo smaltimento in discarica.