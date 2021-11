Ambiente: giornata di pulizia della Foce del Serchio e della spiaggia a Marina di Vecchiano

Una nuova iniziativa di educazione ambientale domenica 7 novembre sul litorale vecchianese. "Dopo il successo dell'evento di domenica 31 ottobre, domani 7 novembre il Comune di Vecchiano collabora con l'evento FLASH MOB NAZIONALE DI CLEAN UP #UNITIPERILMARE3.0 organizzato da Sons of the ocean di Livorno", affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore all'Ambiente Mina Canarini.

Una mattinata dedicata alla pulizia di un tratto della foce del Serchio e della spiaggia limitrofa. Centinaia di volontari prenderanno parte alla terza edizione di 'Uniti per il mare', l’iniziativa lanciata nel 2018 a Livorno dall’associazione Sons Of The Ocean, e che quest'anno coinvolgerà buona parte del territorio nazionale. Un progetto ben più ambizioso, dunque, di una tradizionale operazione pulizia dal basso, che vedrà coinvolte circa 60 associazioni in 45 zone del Paese. Spiagge, alvei dei fiumi e sponde di laghi montani. Dalla Val d’Aosta alla Sicilia, dalla Toscana alla Puglia.

A rendere particolarmente interessante e importante questa iniziativa, sarà il brand audit che farà seguito alla fase di raccolta e catalogazione dei rifiuti: per ciascuno degli oggetti recuperati i volontari, coadiuvati da un team di ricercatori interni all’Università di Pisa e dal gruppo Thalassa - marine research and science communication, risaliranno la filiera, arrivando a individuare i produttori, perciò l'evento a Bocca di Serchio permetterà di raccogliere i dati necessari al progetto PlasticheAMare sviluppato dall'Università di Pisa e Thalassa-Marine Research and Science Communication.

"Obiettivo, sensibilizzare direttamente l’industria a produrre packaging sostenibile, ridurre gli scarti di lavorazione o prevedere processi end-to-end che spingano i consumatori a restituire gli accessori al termine del loro utilizzo. Una nuova iniziativa di educazione ambientale aperta alla cittadinanza dunque sulla nostra spiaggia perché la cura dell'ambiente è una questione che riguarda tutti noi e l'ambiente si cura come Comunità consapevole Inoltre vogliamo ringraziare l'Associazione Natura di Mezzo per la presenza attiva anche sul nostro territorio" concludono Angori e Canarini.

Il ritrovo è alle ore 9:30 presso il parcheggio a Bocca di Serchio, località Marina di Vecchiano, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L'iniziativa si svolgerà in base alle norme antiCovid19

Si consiglia un abbigliamento comodo, scarpe chiuse e 1L di acqua.

I sacchi verranno forniti mentre è necessario che ognuno porti i propri guanti.