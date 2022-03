Passeggiata ecologica per ripulire la golena d'Arno

'Passeggiata Eco' domenica 13 marzo per ripulire la golena d’Arno, con partenza alle 9.30 dal Circolo Zambra (via Cammeo 246) fino al ponte di Cucigliana. La passeggiata ecologica, organizzata dall’associazione Plastic Free, punta a raccogliere i rifiuti lungo l’argine e la golena, concentrando poi i sacchi nel punto concordato per il ritiro degli stessi da parte di Geofor nella giornata di lunedì. Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che inquina e uccide. Nata come realtà digitale, nei primi anni ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutt’Italia, è diventata la più importante e concreta associazione in questa tematica. Plastic Free è inoltre impegnata sul campo, attraverso diversi progetti, dagli eventi di clean up al salvataggio delle tartarughe, dalla sensibilizzazione nelle scuole al progetto con i Comuni, dal Plastic Free Walking al Diving. L’obiettivo dell’associazione è quello di liberare il pianeta dalle tonnellate di plastica che devastano i nostri mari, i nostri fiumi, i nostri ecosistemi e la nostra salute.

Tutta la plastica creata fino ad oggi esiste ancora e i numeri diventano giorno dopo giorno sempre più preoccupanti. Impatta sull'ambiente, oltre 12 milioni di tonnellate di plastica ogni anno finiscono in natura. Impatta sugli animali, oltre 100.000 mammiferi, 1.000.000 di uccelli marini e 40.000 tartarughe marine muoiono ogni anno dopo aver ingerito plastica. Impatta sull'essere umano che ogni giorno ingerisce e respira nanoplastica. La sua continua produzione, soprattutto per il monouso, e il suo mancato riutilizzo figlio della utopica visione della riciclabilità totale di quanto prodotto, ha spinto l’associazione ad essere concreta fin dal primo giorno: Plastic Free sfrutta la potenza dei social per le proprie campagne di sensibilizzazione, va nelle scuole a parlare agli studenti che rappresentano il nostro futuro, stringe accordi di cooperazione con le istituzione per facilitare le attività sul territorio, sostiene centri di recupero tartarughe, rimboccandosi le maniche e sporcandosi le mani sul campo, bonificando spiagge, argini, boschi, parchi. Chi volesse partecipare alla passeggiata ecologica, può iscriversi sul sito.