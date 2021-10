Pulizia dei lampioni in centro storico: "Più decoro e sicurezza"

E' in corso la pulizia straordinaria dei lampioni sui lungarni e dei corpi illuminanti nei vicoli del centro storico. Lo rende noto con un post Facebook il sindaco di Pisa Michele Conti. "Non è solo una questione estetica, ma una manutenzione necessaria per rendere più luminose le strade della nostra città e, di conseguenza, più sicure. Ci prendiamo cura di Pisa con piccole azioni e grandi progetti per il futuro" sottolinea il primo cittadino.