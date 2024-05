Nei primi cinque mesi del 2024 (fino al 15 maggio scorso) sono stati 185 gli interventi per la rimozione dai muri della città delle scritte abusive, per una superficie complessiva di 1.115 mq (di cui 27 in pietra). Il costo per gli interventi è stato di 26.660 euro. Gli interventi sono realizzati prioritariamente nel centro storico, ma sono effettuati anche in zone esterne. Da agosto a dicembre 2023 gli interventi sono stati 256 per 1.937 mq ripuliti, con una spesa pari a 44.711 euro. Sono questi i dati resi noti in conferenza stampa oggi, 28 maggio, dal Comune di Pisa, circa gli sforzi nella lotta al degrado per quanto riguarda muri e facciate.

Gli interventi per la ripulitura dalle scritte abusive rientra in un accordo quadro che il Comune di Pisa ha siglato per 3 anni con Avr spa, del valore complessivo di 200mila euro. L’azienda Avr è dotata di una apparecchiatura pulitrice operante a bassa pressione con un sistema mobile a getto con il principio di pressione negativa brevettato, utilizzando microsfere di vetro temperato a bassissimo impatto sulle superfici da trattare. L’apparecchiatura non rilascia polveri essendo protetta da una cappa che ne consente l'utilizzo anche in ambienti chiusi, senza necessità di protezioni o uso di prodotti chimici.