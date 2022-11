Pontedera: ripuliti i boschi di Poggio al vento

Una giornata di impegno per ripulire un'area boschiva dove, purtroppo, si verificano frequenti abbandoni di rifiuti. E' quella che si è svolta sabato 5 novembre nella zona di Poggio al Vento, a Treggiaia, con la partecipazione di tanti volontari in una iniziativa organizzata da amministrazione comunale e Plastic Free, in collaborazione con Geofor e la presenza di alcuni studenti del liceo 'Montale', con le classi prime e quarte impegnate nell'ambito di un progetto Pon.

Presenti gli assessori comunali all'ambiente, Mattia Belli e quello all'istruzione Francesco Mori. "La scuola, sui temi dell'educazione ambientale, è attiva e l'azione è efficace se c'è una sinergia tra i diversi attori impegnati su questo tema. L'iniziativa è dunque molto importante dal punto di vista formativo". "L'evento di Poggio al Vento, insieme al contestuale avvio della pulizia nella zona delle Vallicelle a La Rotta, fa partire un cambio di passo verso la tutela e la salvaguardia del nostro ambiente e del nostro territorio" spiega Belli. "Un grazie di cuore a tutte le persone che si sono impegnate e hanno dato un esempio importante contro maleducazione e inciviltà".