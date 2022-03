Pulizia straordinaria dei Pontili a Bocca di Serchio dell'associazione 'Fruitori'

"Quando la partecipazione alla vita della comunità ed il volontariato sono al servizio dei beni comuni: un sentito ringraziamento da parte della nostra Amministrazione Comunale all'Associazione Fruitori di Bocca di Serchio che nei giorni scorsi si è resa protagonista di una pulizia straordinaria dell’area dei pontili, proprio a Bocca di Serchio". Il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori e l'assessore alle politiche del volontariato e all'ambiente Mina Canarini plaudono all'iniziativa dell'associazione.

"In questi periodi così complessi - concludono - in cui le risorse non sono mai sufficienti soprattutto per le istituzioni di medie dimensioni come la nostra, la fattiva collaborazione è una marcia in più a beneficio di tutta la collettività, e che ci supporta nel nostro costante impegno quotidiano di amministratori, per trovare nuova linfa e nuove idee da mettere a disposizione della popolazione. Grazie ancora a tutti". I Fruitori hanno inoltre issato la bandiera della Pace a Bocca di Serchio per dire no ad ogni forma di guerra.