'Fratino is coming': pulizia straordinaria sulla spiaggia di Marina di Vecchiano

Si apre l’anno all’insegna della tutela ambientale. Un nuovo appuntamento di educazione ambientale è, infatti, in programma per sabato 15 gennaio, con una pulizia straordinaria della spiaggia di Marina di Vecchiano, 'MardiVe'. L’iniziativa, dal titolo 'Fratino is coming', è organizzata dal Comune di Vecchiano con la collaborazione del Centro Ornitologico Toscano e il Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. L'evento è inoltre in collaborazione con le associazioni ambientaliste: LIPU, WWF AltaToscanaOnlus, Legambiente Pisa, Plastic Free, Acchiapparifiuti, Sea Shepherd, Green Peace Gruppo Locale Pisa, Fruitori di Bocca di Serchio, Le Nostre Radici, Natura di Mezzo e la Consulta del Volontariato del Comune di Vecchiano. Il ritrovo è alle 9.30 al Piazzale Montioni-Ambrogi.

"Le mareggiate e le piene del fiume Serchio dell’ultimo periodo hanno riversato una quantità considerevole di rifiuti sulla nostra spiaggia, per i quali la nostra amministrazione comunale è già al lavoro al fine di organizzare delle operazioni di pulizia mirate, svolte da ditte appositamente incaricate. Ma anche per questa situazione contingente, abbiamo deciso di organizzare un sabato di pulizia della spiaggia, che di fatto anticipa la consueta iniziativa organizzata per il mese di marzo, con la tradizionale pulizia domenicale di Bocca di Serchio, quest’ultima messa a punto prima del periodo più probabile per la nidificazione del fratino che sceglie il nostro litorale per riprodursi" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l’assessore all’Ambiente Mina Canarini.

L’evento di sabato 15 gennaio si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid19. "Siamo convinti che iniziative come queste siano fondamentali, non solo per raggiungere l’obiettivo di ripulire l’arenile, ma anche per rendersi conto da vicino, sporcandosi le mani, di quanto sia fondamentale promuovere tra le persone stili ambientali corretti, che invitino costantemente a rispettare l’ambiente che ci circonda. Tutti i cittadini e le cittadine che lo desiderano, pertanto, possono prendere parte a questo appuntamento, e ringraziamo fin da ora le numerose associazioni ambientaliste di volontariato che ci stanno supportando anche nella promozione dell’evento" concludono Angori e Canarini. Appuntamento dunque per sabato 15 gennaio alle 9.30 a Piazzale Ambrogi Montioni con la pulizia della spiaggia 'MardiVe', 'Fratino is coming'. La locandina dell’evento è disponibile sul sito www.comune.vecchiano.pi.it e sulla pagina Facebook del Comune di Vecchiano.