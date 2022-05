Pulizia speciale della Golena e della spiaggia nel Parco di San Rossore

Continuano le iniziative per pulire le spiagge di San Rossore, che subiscono l'arrivo dei rifiuti che provengono dal mare e dai fiumi. Le campagne di raccolta nell'ultimo anno si sono moltiplicate migliorando decisamente le condizioni dell'arenile che si trova in area protetta, per cui giovedì 2 giugno l’associazione Acchiapparifiuti, in collaborazione con l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, organizza una pulizia sempre dentro San Rossore ma questa volta principalmente nell'area golenale tra il Boschetto e Boccadarno, a fianco del fiume Arno che in questa zona porta molta spazzatura abbandonata proveniente dal suo bacino. In seguito i partecipanti saranno accompagnati anche alla spiaggia di Boccadarno per la seconda fase delle operazioni di pulizia.



L'appuntamento è alle 8.30 al centro visite per prendere i mezzi messi a disposizione del Parco per raggiungere la zona. Abbigliamento consigliato considerando il terreno misto erba alta e sabbia: stivali o scarpe adeguate, guanti. L’evento vede la collaborazione di Geofor che si occuperà di ritirare i sacchi di rifiuti raccolti, e dell’app MayDayEarth. Necessaria lachiamando Sergio Giovannini al 335 561 4436. Posti limitati, i partecipanti devono essere in possesso della tessera dell’associazione, possibile iscrizione in loco.