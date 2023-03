Educazione ambientale: torna la pulizia straordinaria di Marina di Vecchiano

"Torna come ogni anno la tradizionale iniziativa di pulizia di Marina di Vecchiano organizzata dal Comune di Vecchiano. L’evento si svolgerà domenica 26 marzo con ritrovo alle 9 presso il piazzale Silvano Ambrogi di Marina di Vecchiano" spiega il sindaco Massimiliano Angori. "L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il Centro Ornitologico Toscano; la Consulta Comunale del Volontariato; WWF Alta Toscana; Legambiente; LIPU".

"Sarà una nuova occasione di educazione ambientale per la tutela del nostro territorio, anche finalizzata a rendere idoneo l’ambiente per la consueta nidificazione del fratino, specie protetta che sceglie il nostro litorale per riprodursi. Aspettiamo tutte le cittadine e i cittadini che vorranno unirsi a noi in questa bella e nuova occasione di partecipazione attiva per la cura dei nostri beni comuni e paesaggistici" aggiunge il primo cittadino.

"Nel corso degli ultimi anni abbiamo organizzato numerosi eventi di educazione ambientale e pulizia straordinaria del territorio, con una grande risposta non solo dalle associazioni dei volontari, che non finiremo mai di ringraziare, ma anche dei semplici cittadini e cittadine. La nostra bellissima marina è una cornice ideale da vivere tutto l'anno, anche di inverno, ed ecco perché è importante prendercene cura e organizzare giornate come questa in tutti i periodi dell'anno" afferma l’assessore all’Ambiente, Mina Canarini. "Vi aspettiamo domenica 26 marzo dalle 9 al piazzale Ambrogi a Marina di Vecchiano" conclude Canarini. L'amministrazione consiglia di partecipare attrezzati di guanti. Al termine della giornata sarà offerto un semplice momento conviviale a cura del Circolo Arci La Vasca Azzurra di Nodica che l'amministrazione ringrazia per la consueta collaborazione.