Castelfranco di Sotto, lotta all'abbandono rifiuti: pulizia straordinaria del territorio

Continua la lotta all’abbandono dei rifiuti a Castelfranco di Sotto. Questa mattina è stato effettuato un intervento di pulizia straordinaria in due punti di via dei Tavi, tra l’argine dell’Arno e la zona industriale, e in via della Scienza. Una zona che è spesso bersaglio di atti di inciviltà e che viene usata illecitamente come discarica a cielo aperto.

Il Comune di Castelfranco di Sotto ha richiesto l’intervento di Geofor che ha provveduto alla raccolta e rimozione di sacchi neri e ingombranti, utilizzando un mezzo apposito munito di ragno elevatore.



“La pulizia delle strade significa anche mantenere la sicurezza e il controllo sul nostro territorio - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - una forma di tutela verso l’ambiente e verso la cittadinanza che si traduce in un monitoraggio continuo che spesso si traduce anche nell’elevazione di sanzioni amministrative nei confronti di chi commette un illecito. Ogni volta che ci troviamo davanti ai sacchi pieni di immondizia gettati in un fossato o in un campo, non riusciamo a capire il motivo di tanta ignoranza. Basterebbe utilizzare il servizio porta a porta per evitare lo spreco di risorse e garantire il rispetto verso la cosa comune. Invece no. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti non si ferma e noi non lo accettiamo. La nostra battaglia continua”.