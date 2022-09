Sicurezza stradale: il 'Pullman Azzurro' della Polizia di Stato arriva a Pisa

Tappa a Pisa per il 'Pullman Azzurro' della Polizia di Stato che con operatori specializzati fornirà utili indicazioni sul rispetto delle regole del Codice della Strada e sulle dirette conseguenze dei comportamenti sbagliati assunti alla guida di veicoli.

L'appuntamento è fissato per la mattina di venerdì 9 settembre in piazza Vittorio Emanuele.

All’iniziativa parteciperanno l’attore Renato Raimo, le campionesse Eva Ceccatelli, Giulia Aringhieri, Elisa Spediacci, Silvia Macchiarulo e il campione Simone Vanni.

Il 'Pullman Azzurro' sta girando le maggiori piazze italiane dall’inizio dell’estate per realizzare una campagna informativa. Una volta conclusa questa fase preventiva, seguiranno complessi servizi operativi che la Polizia di Stato attuerà durante tutto l’anno con particolare riguardo alle ore serali e notturne al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza alcolica e/o sotto l’influenza di stupefacenti.