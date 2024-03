"La conclusione del rapporto convenzionale con i laboratori privati, prevista dal Decreto Legge 73/2021 art. 29 e già messa in atto nelle altre aziende sanitarie, non comporterà disagi per la popolazione più fragile o per coloro che non dispongono di ricetta elettronica". Lo scrive in una nota L'Azienda Usl Toscana nord ovest, anche in risposta di quanto affermato dal consigliere regionale di Fdi Diego Petrucci.

"Il sistema di prenotazione 'zerocode' - prosegue l'azienda - non è preclusivo all’accesso ai prelievi ma è una modalità on line che permette a tutti i cittadini di prenotare il prelievo in modo semplice e rapido. Non dimentichiamo che nei punti prelievo dove è prevista la modalità di prenotazione on line è garantito anche l’accesso diretto per i soggetti fragili, oncologici, donne in gravidanza o per chi dispone solamente di una ricetta cartacea (ricetta rossa). Di fatto per tutti gli utenti che hanno necessità di prelievi urgenti. Inoltre nella zona pisana, per supportare le persone in difficoltà con la prenotazione on line, è possibile rivolgersi ad alcune associazioni che hanno dato la loro disponibilità e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Pisa (URP), via Saragat 24, dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13 o scrivendo una mail a urp.pisa@uslnordovest.toscana. it".

Conclude poi l'Ausl: "La rete distrettuale della zona pisana è piuttosto diffusa, nei distretti di Marina di Pisa e Vecchiano il sabato mattina è attiva una fascia oraria riservata all’accesso diretto, mentre in tutti gli altri presidi (CEP, San Marco, Via Pardi, San Giuliano Terme e Cascina, Vicopisano e Calci) c’è la possibilità di effettuare prelievi urgenti. Per completezza di informazione si ricorda che a Pisa città ci si può rivolgere anche ai punti prelievo del Santa Chiara e di Cisanello. Infine, la Asl ricorda che la conclusione del rapporto convenzionale con i laboratori privati rappresenta un atto dovuto e si scusa con i Medici di Famiglia, che costituiscono un punto di riferimento importante per i cittadini e per l’Azienda, per il ritardo nella comunicazione dovuto purtroppo ad un disguido interno".