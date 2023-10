Punto informativo sul Pinqua di via Modda a San Frediano a Settimo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Continua il percorso partecipativo sul progetto C.A.S.C.I.N.A. che vede impegnate nel territorio cascinese la lista "Cascina civica LSA" e l'Associazione "Bene Comune". Domenica 22 Ottobre dalle ore 11:00 alle ore 13:00 c/o l' ex centro socio-culturale "IL GIRASOLE" a San Frediano a Settimo, rappresentanti di Bene Comune e della lista LSA saranno a disposizione dei cittadini per illustrare il progetto dei nuovi edifici di Via Modda e per rispondere alle vostre domande: i costi, l'impatto sul territorio circostante, a cosa serve. Quello di via Modda è un progetto che prevede ulteriore consumo di suolo, la costruzione di 42 alloggi nel Villaggio Santa Maria, andando a intasare un' area che in origine doveva essere destinata a verde pubblico ed i cui costi sono già passati senza l'inizio lavori da quasi 8 milioni a 11 milioni di euro, il 38% in più, conti che ci lasciano veramente perplessi. LSA e Bene Comune pensano che il confronto e la discussione siano sempre la strada migliore per garantire la migliore informazione e un atto dovuto verso i cittadini.