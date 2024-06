Ritorna, dopo due anni di assenza, il 'Punto di primo intervento infermieristico sul Litorale Pisano' nel periodo estivo. Ad annunciarlo è la Croce Azzurra Litorale Pisano odv (Calp), che si occuperà di fornire il servizio, allo scopo di poter dare una prima assistenza infermieristica a turisti e residenti per problemi sanitari facilmente affrontabili a livello infermieristico, evitando così il ricorso ai Pronto Soccorso degli Ospedali di Cisanello e di Livorno.

Il servizio, già in passato promosso con ottimi risultati dalla vecchia 'Pubblica Assistenza del Litorale Pisano', in collaborazione con Confcommercio e Sindacato Balneari, avrà luogo presso la sede della Calp a Calambrone, presso Eliopoli. Gli interventi previsti, tutti a offerta libera, spazieranno dalla misurazione dei parametri vitali alla medicazione di ferite, contatti con meduse, punture di tracine o ricci o insetti, trattamento di piccole ustioni o decubiti, estrazione di piccoli corpi estranei, prima immobilizzazione ortopedica di distorsioni o slogature, somministrazione di farmaci su prescrizione medica, sostituzione di cateteri e altre prestazioni infermieristiche.

Il servizio sarà attivo dalle ore 11 alle ore 19 nei fine settimana dal 15 al 30 giugno e dal 1 al 15 settembre, mentre nei mesi di luglio e agosto è prevista l'apertura giornaliera dalle ore 11 alle ore 15 il lunedì, martedì e mercoledì e dalle ore 11 alle ore 19 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Con questo servizio la Calp da un lato supporta l'offerta sanitaria predisposta dall'Asl per i mesi estivi per i turisti, in particolare l’attività di Guardia Medica Turistica che avrà sede a Marina, dall'altro prosegue nel suo impegno di offerta di servizi alla popolazione stabilmente residente sul litorale; un servizio che richiederà per la Calp un rilevante sforzo organizzativo ed economico e per il quale ha lanciato una campagna di sostegno: 'Quest’estate regalo un infermiera/e al Litorale' visibile sul proprio sito web e sui suoi social, che ha già avuto il sostegno di Confcommercio e del Sindacato Balneari.