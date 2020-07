Sicurezza: quad e cavalli dei Carabinieri sul litorale di Pisa e Vecchiano

Presieduto dal Prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, si è tenuta nella giornata di ieri, 30 luglio, una riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, con la partecipazione del Presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori, dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, e dei vertici provinciali delle Forze di Polizia.

All’ordine del giorno i recenti episodi di furti e danneggiamenti che hanno interessato alcune zone del litorale di Pisa e Vecchiano. Il Prefetto Castaldo ha disposto un tavolo tecnico, che si terrà nei prossimi giorni in Questura, per integrare gli interventi programmati per la fascia costiera, anche in orario serale. Previsto il concorso di mezzi quad della Polizia municipale sull’arenile, della sezione navale della Guardia di Finanza e di unità a cavallo dei Carabinieri, con il supporto di pattuglie delle Forze di Polizia e di unità della Guardia Costiera, delle Polizie locali e dei Guardia parco.

Controlli rafforzati anche sugli accessi alle aree. I lavori sono proseguiti con la generale programmazione dei servizi e il rafforzamento della vigilanza per il periodo di Ferragosto. Nella stessa seduta il Comitato ha espresso anche parere favorevole al nuovo impianto di videosorveglianza elaborato dal Comune di Cascina nell’ambito del progetto 'Scuole sicure'.