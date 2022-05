Pittrice pisana dona un quadro al Comune per la sensibilità verso l’ambiente

Nei giorni scorsi la pittrice pisana Silvia Pierucci Sapio ha consegnato - insieme all’associazione Ambiente e Vita di cui fa parte, rappresentata dal presidente regionale Paolo Cognetti, dalla coordinatrice comunale Maria Punzo e dalla consigliera Virginia Mancini - un suo quadro, con soggetto la Torre di Pisa, al sindaco Michele Conti per ringraziarlo della sua sensibilità verso l’ambiente, dimostrata in questi anni con opere come la ciclopista che collega Pisa al mare. Alla consegna era presente il noto gallerista Massimiliano Sbrana della galleria d’arte Centro Arte Moderna Pisa. Il sindaco Michele Conti ha ringraziato l’artista per il gradito regalo al Comune di Pisa.