Donazione alla Aoup: 'La madonna della salute' in ceramica benedetta dall'arcivescovo

'La Madonna della salute', opera artistica in ceramica realizzata dall’artista Anna Conte e donata all’Aoup in segno di speranza e augurio di guarigione dalla malattia, da giovedì 7 dicembre è esposta all’ingresso della Sezione dipartimentale di Chirurgia generale universitaria, al presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 6, II piano).

La cerimonia di donazione è avvenuta alla presenza dell’arcivescovo di Pisa, monsignor Giovanni Paolo Benotto, che ha benedetto l’opera, del cappellano ospedaliero monsignor Luca Casarosa insieme allo staff sanitario della struttura con il direttore, il professore Luca Morelli, la coordinatrice infermieristica Ilenia Simoncini, l’infermiera Ida Bortone, il dottor Michele Cristofano in rappresentanza della direzione aziendale e naturalmente l’autrice dell’opera.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato come, per ogni malato ricoverato in ospedale, oltre alla sicurezza e qualità delle cure, sia importante anche l’aspetto dell’accoglienza, del calore umano e della comprensione. Un approccio insomma 'globale' al benessere del paziente che è centrale nella mission dell’Aoup e che tale deve continuare a essere. E l’opera donata è stata concepita proprio con l’intento di offrire conforto a chi ne ha bisogno: pazienti, familiari e personale sanitario.

"L’opera è una riproduzione in ceramica artistica di un quadro del 17° secolo attualmente esposto nella chiesa di Santa Maria in Trivio a Velletri - spiega l’artista - e con la scelta dell’arte sacra ho voluto trasportare lo spettatore in un periodo storico in cui la rappresentazione artistica religiosa era particolarmente ricca e significativa. L’uso della ceramica, poi, conferisce alla riproduzione una dimensione tridimensionale, consentendo di apprezzare ancora di più la profondità dell’opera. Un tributo artistico dunque che, oltre a celebrare la devozione religiosa, spero doni al contesto in cui è esposta un'atmosfera di spiritualità e conforto, essendo in un luogo di cure per alleviare la sofferenza degli ammalati".

E l’arcivescovo di Pisa, dopo la benedizione, ha voluto portare il suo conforto visitando uno per uno tutti i pazienti ricoverati nella Sezione dipartimentale di Chirurgia generale e nell’Unità operativa di Anestesia e rianimazione trapianti diretta dal professore Gianni Biancofiore. Questa visita, particolarmente significativa per i pazienti, la maggior parte dei quali sottoposti ad interventi chirurgici complessi, ha contribuito a creare un’atmosfera di positività e supporto per tutti. Sia all’arcivescovo sia all’artista sono andati i ringraziamenti dell’Aoup per quanto fatto