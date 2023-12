Un addio d'autore: l'arte fa capolino nella portineria di Palazzo Ricci

Una piccola storia, chissà magari preludio di un grande viaggio. Ha generato curiosità in questi giorni l'installazione comparsa nella portineria di Palazzo Ricci, sede della facoltà di Lettere dell'Università di Pisa. Si tratta di due pannelli a formare un unico quadro, posti a chiusura visiva del gabbiotto usato dagli operatori per le ordinarie attività d'ufficio. Le due 'tele' di legno compensato mostrano una Piazza dei Miracoli insolita, frequentata da altre opere d'arte.

Tutto nasce da un gesto di saluto e ringraziamento dell'autore, il pisano Daniel Mazzei. Il 22enne, diplomato al Liceo Russoli, nel settembre 2022 ha trovato impiego proprio presso la portineria. Dopo poco più di un anno, la decisione di lasciare. "Sono uno spirito libero - dice Daniel - non ho intenzione di stabilizzarmi così presto. E' stato un anno molto bello, ma non lo sento come il mio". Il pensiero è per gli ex colleghi: "Volevo lasciare un bel ricordo. Non credevo potesse essere così notato. Certo, un pochino la speranza c'era, ma non me lo aspettavo".

L'idea di immaginare una copertura dedicata del gabbiotto c'era da un po': "Fino a 6 mesi fa - racconta Daniel - la vetrata era coperta da due locandine cinematografiche, che però col tempo si sono logorate. Una collega mi aveva chiesto di realizzare qualcosa, ma ci vuole tempo. Nel mentre, è stato fatto un collage con foto di diverse piazze italiane. La soluzione però non mi piaceva...". C'è bisogno anche dell'ispirazione, della scintilla. "L'idea del quadro è nata a settembre, quando ho deciso di andare via. Quando ho comunicato la mia decisione ai superiori, mi hanno chiesto come stavo, e 'cosa vuoi fare dopo?'. Ogni volta ero vago, non rispondevo. Fino a quando ho appeso il quadro. Si intitola 'La strada che ho scelto'. E' la visione della mia città: invece dei turisti in strada ho messo icone pittoriche, a simbolo di dove voglio arrivare, all'arte".

Una strada che è ancora lunga, riconosce Daniel: "C'è un omino nel quadro, in piccolo, che mi rappresenta. Non condivide la strada con gli altri; non ne sono all'altezza. Sono la figura davanti il battistero che fa graffiti, un gesto anche provocatorio in questo contesto. Quella simile a una chiave di violino è il mio simbolo". "Tutto avverà col suo tempo", si dice il giovane artista, con intanto la sua opera - preparazione in acrilico, bozzetto in acrilico, poi tutto rifatto ad olio su acrilico - che fa bella mostra di sé in un luogo frequentato.

Il futuro è tutto da scrivere. "Ho un sacco di progetti - chiosa Daniel - a breve termine vorrei riuscire a trovare una squadra, ho bisogno di una mano, di trovare persone che mi aiutino e mi ispirino, con cui condividere la mia ottica di lavoro". Su questo prossimo lavoro mantiene il riserbo: "Sarà qualcosa di diverso dalla street art contemporanea, ma più o meno su quell'onda. Sentirere ancora parlare di me".