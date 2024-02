Qualità dell'aria a Pisa, Legambiente: "Nel 2023 limiti di legge rispettati, ma il quadro è critico"

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Negli ultimi giorni le foto scattate dallo spazio che ritraggono la nube di smog che copre come una coltre l'intera Pianura Padana hanno fatto il giro del mondo. Scatenando la reazione sdegnata di associazioni ambientaliste, cittadini e amministrazioni, divisi fra chi ritiene lesiva l'etichetta affibbiata alle città italiane del nord (Milano sarebbe la terza metropoli più inquinata al mondo) e chi condivide i toni allarmistici.

Non mancano i segnali di giustificato allarme anche a Pisa: Legambiente sottolinea che l’aria della città è inquinata, anche se in misura diversa. "Ricordiamo che dalla qualità dell’aria dipende la nostra salute e che le morti premature ogni anno sono valutate a 250.000 in Europa e 50.000 in Italia".

"Per l’area pisana - prosegue l'associazione ambientalista - siti internazionali comunicano dati preoccupanti che meritano attenzione. Per la Toscana i dati cui fare riferimento sono forniti dalle centraline dell’ARPAT. Pisa aveva sette centraline, ridotte oggi a due (piazze Del Rosso e Nievo, in prossimità del lungarno Buozzi e del quartiere I Passi) cui si attribuisce il compito di rappresentare l’intera città".

L'inquinamento a Pisa

Giova ricordare quali sono i limiti imposti dalla legge. Gli agenti inquinanti da monitorare sono le PM10, le PM2,5 e NO2. Attualmente le normative fissano il limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo per le PM10, 25 microgrammi per metro cubo per le PM2,5 e 40 microgrammi per metro cubo per il biossido di azoto (NO2).

I SUGGERIMENTI DELL'OMS. Nel 2021 l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) ha aggiornato le linee guida sulla qualità dell’aria, suggerendo nuovi limiti drasticamente più bassi rispetto a quelli in vigore in Europa. Ciò si è reso necessario dopo che numerosi studi condotti hanno dimostrato come i gravi danni sulla salute non si presentino solo in seguito all’esposizione a livelli elevati di inquinanti, ma anche in caso di concentrazioni minori. Sulla base di queste considerazioni, l’OMS ha raccomandato l’abbassamento della media annuale del particolato fine (PM2.5) a 5 microgrammi/mc, quella del particolato inalabile (PM10) a 15 microgrammi/mc, mentre per il biossido di azoto (NO2) a 10 microgrammi/mc.

LA POSIZIONE DELL'EUROPA. A fronte di ciò, la Commissione Europea ha pubblicato nel 2022 una proposta di revisione delle direttive sulla qualità dell’aria che prevede diversi scenari di riduzione delle emissioni, propendendo verso un’opzione intermedia: i nuovi limiti prevedono una riduzione da 40 microgrammi/mc a 20 microgrammi/mc per il PM10; da 25 microgrammi/mc a 10 microgrammi/mc per il PM2.5 e da 40 microgrammi/mc a 20 microgrammi/mc per NO2, entro il 2030. Inoltre, è prevista: l’introduzione di una soglia per la media giornaliera per il PM2.5, fissata a 25 microgrammi/mc da non superare per più di 18 giorni all’anno e di 50 microgrammi/mc per l’NO2, da non superare più di 18 volte per anno civile; l’abbassamento della soglia preesistente per il PM10, che passerebbe da 50 microgrammi/mc a 45 microgrammi/mc per un massimo di 18 superamenti in un anno.

A settembre 2023, il Parlamento europeo ha votato a sostegno dell’iniziativa della Commissione, assumendo una posizione negoziale più stringente a favore di obiettivi perfettamente allineati a quelli OMS. Le ambizioni della legislazione però sono state indebolite dalla posizione negoziale del Consiglio Europeo che ha introdotto una proroga al 1° gennaio 2040 al fine di garantire una maggiore flessibilità agli Stati per attuare la direttiva. Ora la direttiva passa alla fase del trilogo, in cui Commissione, Parlamento e Consiglio discuteranno, entro il mese di febbraio di questo stesso anno, le sorti della salute dei cittadini europei, sperando che gli sforzi fatti finora non vengano annacquati dagli interessi di pochi Stati.

I dati riportati sul report 'Mal'aria di città' pubblicato a inizio 2024, relativo alle rilevazioni del 2023, restituisce un quadro incoraggiante per il rispetto stretto dei termini imposti dalle normative, ma decisamente critico per la qualità effettiva dell'aria che respiriamo.

Nel 2023 sono stati 22 i giorni nei quali il valore delle PM10 ha superato il limite, 12 giorni nei quali è stato superato il limite delle PM2,5 e 19 giorni in cui il limite del NO2 è stato sforato. Una situazione globale che impone uno sforzo deciso per rispettare le normative europee che entreranno in vigore dal 2030: la concentrazione delle PM10 deve essere diminuita del 9% e quella delle PM2,5 addirittura del 19%.

Legambiente commenta: "Le concentrazioni di inquinanti sono inferiori ai limiti di legge, superando pochi giorni l’anno i 50 microgrammi/metro cubo, mentre la norme pongono il limite di 35 giorni. Ma da dicembre 2023 abbiamo incontrato un numero preoccupante di superamenti, forse per condizioni avverse nell’atmosfera (inversione termica)".

"I limiti vigenti garantiscono il rispetto della norma, ma non la tutela della salute. L’Organizzazione Mondiali della Sanità consiglia limiti molto più restrittivi (le metà di quanto oggi consentito) e la UE sta per adeguarsi a queste indicazioni: saremo presto fuori legge" è il monito dell'associazione ambientalista.

"La tutela della salute impone a cittadini e amministratori di prevedere misure in grado di migliorare la qualità dell’aria, a cominciare dalla riduzione del traffico veicolare, fonte di inquinamento particolarmente pesante nelle città. Senza dimenticare altre fonti come il riscaldamento degli edifici o le combustioni all’aperto o, infine, notevoli emissioni da fonti locali. Per Pisa e il suo territorio pensiamo, ad esempio, alla zona industriale e al porto di Livorno, dove la costruzione della Darsena Europa consentirà la sosta di grandi navi, anche da crociera, che si alimentano con fonti fissili molto inquinanti: già ora la costa pisana (e la salute dei suoi cittadini) risente degli effetti di queste presenze".

Legambiente Pisa mantiene l’attenzione attiva sulla qualità dell’aria in città e organizza il monitoraggio dell’aria con proprie centraline di monitoraggio in grado di avere informazioni significative in diverse parti della città; una iniziativa cui tutti possono partecipare (https://www.legambientepisa.it/pisa/che-aria-tira/).

