Campagna vaccini, Giani: "Superato l'82%, ora si convinca chi non ha fatto la prima dose"

La Regione Toscana ha dato questa mattina 26 ottobre il via alla sua campagna sui vaccini 'Abbiamo fatto 30. Facciamo 31. Corri a vaccinarti'. All’iniziativa al Teatro Verdi di Firenze è intervenuto tra gli altri anche il presidente Eugenio Giani. "Quello di vaccinarsi - ha detto - è un impegno che spetta all’intera comunità. La vaccinazione ci ha consentito di limitare gli effetti del Covid 19. La Toscana è la prima per estensione della vaccinazione. Proprio oggi abbiamo superato l’82% di vaccinati sull’intera popolazione, siamo secondi in Italia per le seconde dosi e abbiamo più di 100mila cittadini che hanno avuto anche la terza dose. Dobbiamo continuare così per fare in modo che si arrivi ad una immunizzazione di massa".

"Per rafforzare il nostro primato - ha aggiunto - mi fa piacere avere con noi tanti sportivi che con i loro successi hanno dato lustro all’Italia e che sono qui perché capiscono e testimoniano quanto sia stato e sia importante vaccinarsi. Li ringrazio per la loro presenza e per il loro appoggio alla nostra campagna. Dobbiamo quindi essere orgogliosi dei risultati raggiunti dalla Toscana e ora puntiamo a convincere i circa 250mila che ancora non si sono vaccinati".

I campioni dello sport

Hanno aderito e sono il volto della campagna molti noti sportivi italiani: dal ciclista professionista Alberto Bettiol del team EF Education-Nippo agli ex viola Lorenzo Amoruso ( difensore) e Christian Riganò (bomber), dall’Affrico basket-serie D alla tennista campionessa mondiale di doppio femminile over 45, Valentina Padula, della Società Assi a Simone Ciulli, medaglia d’argento nella 4x100 alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, della Florentia Nuoto Club - Rari Nantes Florentia. E ancora la pallavolista Elena Pietrini della Savino del Bene (classe 2000, ha vinto con la nostra nazionale femminile l’Europeo di pallavolo ed è stata anche premiata come migliore schiacciatrice); Ambra Sabatini, medaglia d’oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, dell’Atletica Grosseto Banca Tema; Lorenzo Zazzeri (della Florentia Nuoto Club -Rari Nantes Florentia) medaglia d’argento nella 4x100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’intera squadra di bocce dell'Affrico, finalista alle regionali per la seconda categoria, ma anche società sportive, direttori e giornalisti del settore come Fabrizio Verniani e Rocìo Rodriguez Valero, che hanno raccontato la loro esperienza e richiamato l’attenzione sull’importanza di vaccinarsi per se stessi, per gli altri, per ritornare ad allenarsi nella riconquistata libertà, gareggiare e vincere. Fra i presenti anche Alfredo Rampini, presidente della Laurenziana, che ha partecipato con la propria squadra di calcio.