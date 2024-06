Sicurezza, Ziello (Lega): "Rinforzi estivi per le forze dell'ordine: dal 1° luglio 40 agenti in più"

“È stata pubblicata da poco, da parte dell’ufficio di coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva per quest’anno. La provincia di Pisa spicca per aver ottenuto quaranta agenti". Lo rende noto il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello.



"Nei mesi scorsi avevo chiesto al sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, maggiori forze per il periodo estivo, considerato il notevole afflusso di persone che si registra sia sul litorale che nel centro storico. Grazie al grande impegno profuso del sottosegretario e al lavoro instancabile del Ministero dell’Interno siamo riusciti ad ottenere questi quaranta agenti tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza in servizio già dal primo di luglio - prosegue Ziello - questi preziosi rinforzi si aggiungono al contingente strutturale dei singoli reparti che verranno utilizzati dal questore di Pisa per tutti i servizi che riterrà opportuno determinare ed erogare. Un’ulteriore di dimostrazione di attenzione sulla sicurezza che ho fatto arrivare da Roma per il nostro territorio”.