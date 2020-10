Alunno positivo, bambini tutti a casa: "Totalmente dimenticati, non sappiamo più niente"

Una classe di bambini completamente dimenticata. Succede a Perignano, nel comune di Casciana Terme Lari, dove, in seguito ad un caso di positività in una terza della scuola primaria Sanminiatelli, gli alunni, 18 in totale, sono stati mandati a casa.

"Siamo letteralmente ostaggio della burocrazia da lunedì scorso, quando è stato comunicato che un bimbo della nostra classe era risultato positivo al tampone Covid-19 - racconta una mamma - ci hanno chiamati per andare a riprendere subito a scuola i nostri figli". Da allora più niente. "Da lunedì 12 ottobre nessuno (Asl, scuola, Comune) ha provveduto a contattarci per comunicare se eravamo in isolamento preventivo o altro. Da giorni teniamo, per puro senso civico, i nostri bambini a casa affrontando enormi difficoltà: non esistiamo per nessuno e, senza comunicazione ufficiale, molti di noi non possono assentarsi dal lavoro dovendo scegliere tra mantenere un impiego o lasciare da solo a casa un figlio di 8 anni".

"Aggiungiamo che non si comprende quale protocollo si stia seguendo, visto che il bambino risultato positivo al tampone ha frequentato la classe solo fino a lunedì 5, quindi l’ultimo contatto risulta molto oltre le 48 ore - prosegue la signora - anche di questo però nessuno ci ha chiesto conto: neanche per stabilire la data dell’ultima frequentazione, fondamentale per decidere la durata di una eventuale quarantena o isolamento, abbiamo ricevuto telefonata dell’Asl. Ci rendiamo conto del particolare momento che la nostra comunità sta vivendo, non protestiamo per un tampone ancora non fatto o per un risultato che non arriva, ma perchè siamo totalmente dimenticati".