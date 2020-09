Ripartenza scuola e Coronavirus: mezza classe del liceo in quarantena a Pontedera

Il rientro a scuola al tempo del Coronavirus presenta varie problematiche ed un caso di quarantena di giovani studenti, riferiscono i quotidiani locali, è stato registrato al liceo XXV Aprile di Pontedera. Dodici componenti di una classe non si sono presentati in classe come previsto, in quanto uno di loro è risultato positivo al tampone prima dell'inizio della scuola. Era stato ad una festa di compleanno insieme agli altri compagni. La quarantena è quindi, una volta partiti tutti gli avvisi del caso, è scattata per tutti, prima del ritorno al liceo. Sarà ora l'istituto sanitario dell'Asl Toscana nord ovest a monitorare gli sviluppi degli isolamenti, come prevedono le ordinarie procedure di sicurezza.

