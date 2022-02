Vaccini, Figliuolo: "Quarta dose per i fragili dal 1° marzo. Casi di trombosi nei bambini non vaccinati"

Sulla quarta dose per le persone fragili "stiamo individuando la platea. La mia indicazione è di partire il primo marzo". Lo ha spiegato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, a Firenze questa mattina per un sopralluogo nei locali dell'ospedale pediatrico Meyer che ospitano una tac acquistata con fondi messi a disposizione dalla struttura commissariale e dove è stato accompagnato, tra gli altri, dal presidente della Regione Eugenio Giani.

"Stiamo per dare le disposizioni attuative" e "con il ministero della Salute e le Regioni stiamo ben individuando le platee. Ovviamente sarà abbastanza estensiva: si parla di persone che non hanno dato una risposta anticorpale alle dosi di vaccino".

Per i fragili, sottolinea Figliuolo "il ciclo completo era fatto da tre dosi: due dosi più una addizionale. Quindi per loro questa è la 'booster'".

Per quel che riguarda la logistica "sicuramente continueremo a tenere l'organizzazione in atto", anche se "molte di queste persone sono già in cura in istituti e ospedali, quindi verranno richiamati nei luoghi in cui sono ricoverati".





Toscana

Sempre dal Meyer Figliuolo ha invitato i genitori ad avere fiducia e a vaccinare i propri figli che rientrano nella platea tra i 5 e gli 11 anni. "Sui bambini voglio lanciare un appello dall'ospedale Meyer. Lo raccolgo dopo quello che mi hanno detto qui i medici e gli infermieri:. Per questo "bisogna riflettere tra i rischi e i benefici, e in questo momento il beneficio è la vaccinazione. Non sono un medico, quindi alle famiglie dico di rivolgersi ai pediatri, cercate di capire qual è l'impatto sui vostri piccoli e poi prendete la decisione che vi sembra più giusta".Per quel che riguarda la campagna vaccinale, "a ciclo completo abbiamo l'89% dei cittadini, oltre 48 milioni di italiani. Tra prime dosi e guariti" il dato sale "quasi al 94%, circa 51 milioni di persone. La, quindi, è oltre il 91,2% di cicli completi e al 96% tra prima dose e ciclo completo. Dobbiamo continuare a vaccinare, sperando che ci siano ancora persone esitanti che abbiano compreso finalmente l'importanza del vaccino".