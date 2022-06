Quarta dose del vaccino anti-Covid: open day in Valdera

I medici di medicina generale invitano i loro assistiti che hanno più di 80 anni o che sono pazienti fragili con più di 60 anni a partecipare alle tre giornate dedicate alla quarta dose di vaccino contro il Covid-19, organizzate dalle Case della salute della Valdera e dell’Alta Val di Cecina, in collaborazione con il personale infermieristico dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. Una possibilità per incentivare over 80 e fragili over 60 a proteggersi ancora di più contro il virus Sars-CoV-2.

Il primo appuntamento è per giovedì 16 giugno, alla Casa della salute di Pontedera (in via Fleming 1) in orario 8-12.30 e 14-18.30. Sabato 18 giugno, invece, sarà la volta della Casa della salute a La Rosa di Terricciola (in via Verdi 6), che sarà aperta per le quarte dosi al mattino, in orario 8-12.30. Infine, mercoledì 22 giugno, open day nell’Alta Val di Cecina alla Casa della salute di Pomarance (in via Roma 8), in orario 9.30-12.30.