'Marina di Pisa, il mare e la sua gente': la quarta edizione della mostra fotografica

Giunta alla quarta edizione, dopo i grandissimi successi delle scorse edizioni, anche quest'anno si svolgerà la tradizionale mostra fotografica dal tema: 'Marina di Pisa, il mare e la sua gente' con relativo contest fotografico. La mostra ha il patrocinio della Proloco Litorale Pisano, ed è organizzata dall'Associazione culturale Photo Experience di Pisa e dalla Farmacia Benini di Marina di Pisa, sponsor dell'evento. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 80 fotografie, le 20 migliori sono state esposte in una mostra in piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Quest'anno, come novità, è stata inserita anche la sezione per i giovanissimi fotografi Under 16.

L’obiettivo di questo concorso e relativa esposizione fotografica è di raccontare attraverso le foto dei partecipanti il mare, le persone e le tradizioni di questa suggestiva zona costiera, nata alla fine dell’800 come piccolo agglomerato per i primi balenanti e evolutasi poi nel tempo come vero centro balneare e villaggio di pescatori. Il concorso è gratuito ed aperto a tutti (soci e non soci dell’Associazione Photo Experience). Per partecipare basta inviare una sola foto in formato Jpeg all’indirizzo info@photoexperiencepisa.it entro e non oltre il 10 agosto. Ogni partecipante può gareggiare con una solo fotografia. Le dimensioni minime devono essere 300dpi - 4500px sul lato lungo. Si ricorda di inserire nell’oggetto il titolo della mostra e di riportare nel corpo della mail titolo della foto, nome, cognome e numero di telefono.

Tutte le foto ricevute, che rispettano i parametri sopraelencati, saranno esposte virtualmente in una mostra online sulla piattaforma Photo Experience e sarà possibile votarle dal 26 agosto al 2 settembre. Le 20 foto più meritevoli scelte da una giuria del Photo Experience saranno stampate ed esposte nei locali della Farmacia Benini di Marina di Pisa a settembre. L’inaugurazione della mostra e premiazione sarà il 3 settembre alle 18 in piazza delle Baleari a Marina di Pisa, con la presenza delle autorità. Per info scrivere a info@photoexperiencepisa.it