Montopoli Valdarno: quattro appartamenti da destinare all'edilizia popolare

E' stato approvato all'unanimità dall'ultimo Consiglio comunale di Montopoli in Val d'Arno l'acquisto di quattro appartamenti da destinare a edilizia popolare. Un progetto nato in risposta all'avviso della Regione Toscana che, per contrastare l’incremento dei livelli di disagio sociale conseguente alla crisi economica e in particolare all’aumento del disagio abitativo, nel 2022 ha ritenuto opportuno incrementare la disponibilità di alloggi pubblici da destinarsi a edilizia residenziale pubblica predisponendo importanti risorse finanziarie ai Comuni per l'acquisto degli immobili.



Così il Comune di Montopoli ha pubblicato un ulteriore avviso per reperire immobili da destinare ad alloggi pubblici. Ha risposto la società immobiliare la Piazzetta Srl con una palazzina in corso di ristrutturazione composto da quattro unità immobiliari in via Dante a Capanne, quattro appartamenti grandi, in grado di ospitare quattro famiglie in attesa di un alloggio popolare. La proposta è stata approvata dalla Regione Toscana che ha assegnato al Comune, per l'acquisto della palazzina, un contributo di 740.858,55 euro.

"Con questa votazione - commenta il vicesindaco Linda Vanni con la delega alle Politiche abitative - arriviamo alla conclusione di un percorso lungo. Siamo felici e orgogliosi di essere uno dei pochi Comuni ad aver ottenuto questo finanziamento. Entro ottobre, quando saranno completati anche gli ultimi lavori, sarà acquistata la palazzina poi ci sarà il passaggio ad Apes affinché gli alloggi possano essere assegnati nel più breve tempo possibile, probabilmente già a inizio del nuovo anno. Grazie agli uffici per il grande lavoro svolto insieme. Questo è un esempio pratico di quanto la politica possa fare, con azioni concrete, per rispettare un diritto universale come il diritto alla casa. Grazie a questo intervento abbiamo ottenuto quattro alloggi in più e riqualificato un'area con l'acquisto di un immobile rimasto per molto tempo invenduto".