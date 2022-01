Critiche e querele sulla pista di Peretola: Naldi di Toscana Aeroporti contro i consiglieri pisani

Querele contro chi ha criticato l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti. A promuovere le azioni legali è stato lo stesso Roberto Naldi, che dal suo punto di vista ha chiesto giustizia al Tribunale penale per la diffamazione che avrebbe subìto nelle more delle critiche circa la gestione degli scali aeroportuali ed in particolare sul nodo della pista di Peretola. Sono coinvolti il consigliere comunale di Diritti in Comune e Una Città in Comune Francesco Auletta, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci ed il portavoce di Firenze Città Aperta Massimo Torelli.

I fatti risalgono al dicembre 2020, quando in Consiglio Comunale a Pisa veniva votata una mozione, proposta da Diritti in Comune, in cui l'assemblea espresse la propria contrarietà alla realizzazione dell'infrastruttura fiorentina. Naldi ha ribadito a più riprese, anche in assemblea, la non concorrenza fra i due scali toscani. I dubbi - e le critiche - hanno tenuto banco per giorni. Auletta ha pubblicamente parlato di "arroganza" e "invandenza" del soggetto gestore, mentre Petrucci propose di bloccare i finanziamenti regionali alla società. E' così che si arrivò allo strappo finale, con Toscana Aeroporti che annunciò il 18 dicembre l'interruzione dei rapporti con il Consiglio Comunale di Pisa.

In questo contesto sono poi state formulate le querele. Sul punto, in una conferenza stampa stamani 4 gennaio, Auletta ha spiegato che "il Pm ha già chiesto l'archiviazione per l'inconsistenza delle accuse, evidentemente strumentali, contro di noi, chiarendo che non si tratta in alcun modo di diffamazione, ma di critica politica. Così la Società, attraverso i propri legali, ha deciso di presentare opposizione e il prossimo 26 gennaio si terrà l'udienza, in cui il giudice dovrà decidere se archiviare il procedimento o meno".

"Le denunce contro Auletta, Torelli e altri - scrivono insieme Diritti in Comune e Firenze Città Aperta - rientrano esattamente nello stesso tipo di azione imprenditoriale che prova a schiacciare chiunque si opponga allo strapotere dei profitti privati. Rivendichiamo, oggi come allora, la nostra azione e tutto quanto affermato in merito alla condotta della società. Evidentemente con quella mozione abbiamo centrato il bersaglio: l'intreccio di interessi trasversali che da sempre ruota intorno a una grande opera, la cui dannosità per ambiente e territorio è certificata in numerosi studi e documenti".

Anche il sindaco di Pisa Michele Conti si è espresso, esprimendo "solidarietà al consigliere comunale Francesco Auletta e al consigliere regionale Diego Petrucci per la querela ricevuta dall’'amministratore delegato di Toscana Aeroporti Roberto Naldi. Senza entrare nel merito della vicenda, la giustizia farà il suo corso, auspico che il dibattito pubblico sul futuro del nostro sistema aeroportuale rientri nei canoni del giusto confronto e nel rispetto delle diverse posizioni. I consiglieri comunali e i consiglieri regionali hanno piena agibilità politica per esprimersi anche in maniera critica sulle scelte dell'azienda, sia nell'ambito del mandato ricevuto dagli elettori, sia in qualità di componenti degli organi assembleari di due enti pubblici, il Comune di Pisa e la Regione Toscana, che detengono quote della società per azioni Toscana Aeroporti. Un'azienda che dà lavoro a circa 900 persone e riveste per la nostra città e per il territorio una centralità assoluta dal punto di vista occupazionale e socio-economico. Un'azienda a cui anche il Consiglio Comunale di Pisa ha chiesto degli impegni precisi a garanzia dei posti di lavoro e, al contempo, sul fronte dei futuri investimenti".

"Mi auguro che su un tema così delicato - ha concluso Conti - quale il futuro del sistema aeroportuale toscano, si possa trovare riprendere un dialogo istituzionale proficuo e improntato alla correttezza, anche alla luce della crisi globale del trasporto passeggeri dovuta alla pandemia. In un momento così complesso c’è bisogno del contributo costruttivo di tutti: il management della società faccia tesoro delle sollecitazioni della politica e i consiglieri, di maggioranza e di minoranza, del Comune e della Regione, diano il massimo per aiutare il nostro territorio a programmare sviluppo e futuro".