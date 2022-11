Si querelano a vicenda per un'aggressione poi la pace

Un episodio che, come sottolineato dal Comando di Polizia municipale, avrebbe potuto finire con una escalation di violenza e che invece si è risolto pacificamente.

In piazza Vittorio Emanuele le pattuglie del Nosu si sono imbattute in un uomo di nazionalità tunisina, conosciuto negli ambienti dello spaccio, che chiedeva aiuto dopo aver subito una aggressione da parte di alcuni connazionali ed essere stato rapinato di portafogli e telefono cellulare. Lo straniero mostrava anche diverse lesioni al viso in conseguenza dell’aggressione. Ha sporto quindi regolare querela raccolta in ufficio dagli agenti.



Poco dopo si sono presentati al Comando altri due tunisini, anch’essi conosciuti per i precedenti di polizia, che dichiaravano di voler sporgere a loro volta querela nei confronti del primo e di due suoi amici per essere stati percossi alcuni giorni prima in un altro punto della città.



Dopo alcune ore tutti e cinque i nordafricani hanno bussato al vetro degli uffici del Nosu. Con grandi sorrisi ed abbracci dichiaravano, come consigliato dagli agenti, di voler ritirare reciprocamente le querele appena presentate, risolvendo così alla radice e in maniera pacifica un problema che, in altri momenti, poteva finire a coltellate.



"Piena soddisfazione al Comando per un episodio che palesa l’acquisita fiducia nella Polizia municipale da parte di persone che finora rifuggivano ogni contatto con le forze di polizia in generale, fiducia guadagnata sul campo con un continuativo ed impegnativo lavoro di prossimità, soprattutto nella zona della stazione ferroviaria e nel centro storico cittadino" sottolineano da via Battisti.