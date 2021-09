Aperti i questionari online per definire piano strutturale e piano operativo di Calci e Vicopisano

Continua il percorso partecipativo finalizzato all'elaborazione del piano strutturale e del piano operativo intercomunali dei Comuni di Calci e di Vicopisano. E' stato pubblicato l'avviso che stabilisce le modalità e i termini per la presentazione, entro il 30 ottobre 2021, di contributi e manifestazioni di interesse ed è iniziata la divulgazione, intanto online, di questionari rivolti alla cittadinanza e molto importanti, per contribuire a individuare gli obiettivi dei piani in modo condiviso.

Già durante la fase preliminare di redazione dei due strumenti le Amministrazioni Comunali hanno coinvolto i soggetti interessati invitandoli, attraverso la pagina del garante dell'informazione e della partecipazione, a presentare contributi e manifestazioni di interesse utili a definire i nuovi Piani. Con l'avviso pubblico, aperto a tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo possano offrire contributi motivati e documentati, le Amministrazioni rilanciano la richiesta a inviare proposte, domande e contributi tecnici riguardanti gli strumenti di pianificazione.

E' possibile consultare l'avviso sul sito dedicato alla pianificazione e sui siti istituzionali dei Comuni di Calci e di Vicopisano. I questionari, completamente anonimi, sono rivolti alla cittadinanza e la loro compilazione è particolarmente rilevante. Si può, infatti, contribuire a definire gli indirizzi e gli obiettivi dei piani, per capire meglio e approfondire le esigenze delle persone e per riuscire a realizzare una pianificazione più partecipata possibile e, quindi, davvero condivisa. Per quanto riguarda la privacy i dati che saranno forniti al momento della compilazione del questionario saranno trattati solo in maniera aggregata, al fine di acquisire informazioni utili alla pianificazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679.

Per darne la più ampia diffusione i link per la redazione dei questionari sono stati pubblicati sul sito https://pianificazione.comune. calci.pi.it/, sui siti istituzionali dei due Comuni e saranno diffusi sulle pagine Facebook dei due enti e attraverso i vari canali di comunicazione che ognuna delle due Amministrazioni utilizza abitualmente per comunicare con i cittadini. Alla condivisione online sarà affiancata quella, capillare nei territori, dei questionari cartacei. I due Comuni li stamperanno e li distribuiranno nelle rispettive Biblioteche e nei luoghi che ogni ente, rispettivamente, comunicherà alla comunità nel dettaglio, sempre attraverso i propri, consueti, canali di comunicazione.