Questura: dal Coisp il ringraziamento al sindaco Conti e all'onorevole Ziello

Il Sindacato Indipendente della Polizia di Stato Coisp di Pisa esprime massima soddisfazione per l’impegno, la vicinanza e il supporto alla Polizia di Stato dell’Onorevole Edoardo Ziello e del Sindaco di Pisa Michele Conti in relazione alla questione dell’innalzamento di fascia della Questura.

Difatti, nello specifico, i due esponenti pisani, grazie ad un loro importante incontro tenutosi a Roma martedì scorso presso il Viminale con il sottosegretario On. Nicola Molteni, sono riusciti a far aprire una istruttoria, la quale attraverso una approfondita analisi di specifici parametri, potrebbe consentire finalmente un innalzamento di fascia della Questura di Pisa.

L’innalzamento de quo sarebbe una ulteriore opportunità per tutto il territorio della provincia di Pisa, un riconoscimento del considerevole lavoro svolto dalle forze di polizia andando nello stesso tempo a potenziare l’organico della Questura e quindi dei Commissariati distaccati di Pontedera e Volterra consentendo così una maggiore presenza di personale di Polizia a tutela del territorio e quindi della sicurezza di tutti i cittadini.

Questo auspicabile innalzamento della Questura andrebbe anche a contrastare in modo efficace il mancato turn-over dovuto in parte ai pensionamenti che stanno interessando la nostra provincia.

Il ringraziamento del Coisp, afferma il Segretario Provinciale Simone Carnasciali però non è solo per questo importante intervento volto appunto ad un possibile innalzamento di fascia della Questura ma anche per altre importanti iniziative.

Ricordiamo infatti ancora con entusiasmo la manifestazione organizzata dal Coisp insieme ad altre sigle sindacali, davanti alla sede della polizia stradale di Pisa avvenuta il 23 novembre del 2019.

Grazie all’interessamento e al forte sostegno dell’On. Ziello e del Sindaco Conti, tra l’altro presenti entrambi alla stessa manifestazione, si riuscì a bloccare subito sul nascere la realizzazione di quel progetto pilota completamente errato che avrebbe portato la chiusura dei turni serali e notturni della sala operativa della locale Sezione di Polizia Stradale. Questo conclude Carnasciali, a dimostrazione di come la sicurezza sia un bene di tutti su cui è necessario investire, fare squadra, istituzioni e mondo della politica.