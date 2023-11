Nell'ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere 'Questo non è amore', la Questura di Pisa ha realizzato una serie di iniziative che richiamano l'attenzione sul fenomeno. L'istituzione si impegna ogni giorno nel suo contrasto, sia con le indagini delle Sezioni specializzate degli Uffici investigativi delle Squadre Mobili e dei commissariati di Pubblica sicurezza, sia in via preventiva attraverso l'irrogazione delle misure di prevenzione dell’ammonimento del Questore.

La Questura di Pisa e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera hanno previsto le seguenti iniziative:

- in Piazza XX Settembre a Pisa, nello slargo antistante il palazzo del comune e le Logge de’ Banchi, oggi pomeriggio 24 novembre è stato allestito un gazebo informativo dove personale femminile in forza alla Divisione Polizia Anticrimine e alla Squadra Mobile fornirà informazioni e distribuirà alla cittadinanza la brochure realizzata per l’occasione dal Servizio Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Detta brochure viene distribuita anche dal Posto fisso di Polizia presso l’ospedale 'Nuovo S. Chiara' e dai Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza di Pontedera e di Volterra;

- il palazzo della Questura di via Mario Lalli stasera e per tutta la notte sarà illuminato di arancione, nell’ambito della campagna del Soroptimist internazionale 'Orange the World', finalizzata a lumeggiare l’attenzione sulla violenza di genere; all’evento parteciperanno anche le sorelle del locale Club Soroptimist;

- una Commissaria addetta alla Squadra Mobile della Questura e specializzata nelle relative indagini, parteciperà come correlatrice all’evento formativo organizzato domani 25 novembre dall’Ordine degli Avvocati di Pisa avente a tema 'Violenza domestica-valutare e gestire il rischio';

- il dirigente del Commissariato di Pontedera parteciperà come correlatore all’evento avente a tema 'La violenza contro le donne', organizzato dall’associazione Nastro Azzurro e dal comune di Pontedera; nonché all’ evento 'Educare per prevenire', organizzato dal Rotary club di S. Miniato;

- sempre il Commissariato di Pontedera distribuirà e commenterà il contenuto della richiamata brochure in un incontro organizzato con gli studenti dell’Istituto Superiore Linguistico, Scienze Umane e Economico Sociale Eugenio Montale di Pontedera, frequentato da circa 1.500 alunni per l’80% di sesso femminile.