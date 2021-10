Solidarietà: torna nei punti vendita Unicoop Firenze la raccolta alimentare

Torna sabato 16 ottobre in 73 punti vendita di Unicoop Firenze la raccolta alimentare. Soci e clienti che si recheranno nei punti vendita della cooperativa troveranno uno speciale allestimento che metterà in evidenza i generi alimentari di base, quelli indispensabili per chi vive in condizioni di bisogno. Basterà metterli nel carrello e, dopo aver pagato la spesa alla cassa, lasciarli ai volontari che li destineranno alle persone in difficoltà sul territorio. La raccolta è organizzata in modo da rispettare tutte le misure anti-contagio attivate nei Coop.Fi. Elenco dei punti vendita e lista dei generi alimentari da donare sono disponibili su www.coopfirenze.it/ alimentalasolidarieta

La raccolta alimentare è promossa da Unicoop Firenze insieme alla Fondazione Il Cuore si scioglie, con la collaborazione delle sezioni soci e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all’emergenza alimentare. Saranno alcune centinaia i volontari coinvolti, insieme alle sezioni soci Coop sul territorio che da anni portano avanti con entusiasmo ed impegno le raccolte alimentari, come momenti di partecipazione e di sostegno a chi ha meno.

La solidarietà della raccolta alimentare della Fondazione Il Cuore si scioglie è un intervento a kilometro zero che sostiene subito chi ha bisogno: i prodotti donati da soci e clienti vengono direttamente ritirati dalle associazioni e dalle Caritas della regione, arrivando in questo modo in tempo record sulle tavole dei bisognosi, nelle mense solidali e negli empori della solidarietà. I generi alimentari richiesti sono olio, farina, pasta, riso, carne, tonno e legumi in scatola, biscotti, latte, prodotti per i bambini e di igiene personale.

Questi i punti vendita dove sarà possible donare:

Agliana, via Berlinguer - Arena Metato - Arezzo, viale Amendola - Arezzo via Veneto - Bagno a Ripoli, via delle Arti - Bagno a Ripoli, Ponte a Ema - Barberino di Mugello - Bientina - Borgo San Lorenzo, p.za Martin Luther King - Borgo a Buggiano - Calci - Caldine (Fiesole) - Calenzano - Campi Bisenzio - Cascina Centro dei Borghi, loc. Navacchio - Castelfiorentino - Castelfranco di Sotto - Certaldo - Colle di Val D'Elsa - Centro*Empoli, via Sanzio - Fiesole, loc. Caldine - Figline e Incisa Valdarno - Firenze, via Carlo del Prete - Firenze Coverciano - Firenze Gavinana, via Erbosa - Firenze Isolotto - Firenze Le Piagge - Firenze Madonnone - Firenze via Forlanini (Novoli) - Firenze, piazza Leopoldo - Firenze, Coop.fi temporaneo Ponte a Greve - Fucecchio, via Fucecchiello - Impruneta - Lamporecchio - Lastra a Signa, via S.Maria a Castagnolo - Lucca, viale Puccini - Lucca via di Tiglio - Marina di Pisa - Montecatini, loc. Massa e Cozzile - Monsummano Terme - Montelupo Fiorentino - Montemurlo - Montevarchi, via dell'Oleandro - Pistoia, viale Adua - Pisa, via Cisanello - Pisa Porta a Mare - Pontedera, via Terracini - Ponsacco - Parco*Prato, via delle Pleiadi - Pontassieve, piazza Alfredo e Carlo del Vivo - Poggibonsi, via Salceto - Poggibonsi via Trento - Quarrata - Rignano sull'Arno - Rufina - Sansepolcro - San Casciano in Val di Pesa - San Giovanni Valdarno - Santa Croce sull'Arno - San Miniato - Santa Maria a Monte - Scandicci, via Aleardi - Scandicci Vingone - Sesto F.no, viale Petrosa - Sesto Fiorentino, Il Neto - Signa - Siena Strada del Paradiso - Siena Via Cittadini - Tavarnelle Val di Pesa - Tavarnuzze - Torre del Lago - Vecchiano - Vicchio - Volterra