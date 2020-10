Solidarietà, bilancio positivo per la raccolta alimentare

Oltre cinque tonnellate di generi alimentari per le famiglie più in difficoltà del territorio. Positivo a Pisa e dintorni il bilancio della raccolta alimentare promossa sabato scorso (17 ottobre) da Unicoop Firenze e Fondazione 'Il Cuore si Scioglie' insieme alla Caritas in occasione della giornata mondiale della lotta alla povertà. La collaborazione fra volontari e operatori dell’organismo pastorale e soci Coop della sezione di Pisa ha interessato in particolare i punti vendita di Cisanello e Vecchiano: nel primo sono stati raccolti 4.122,5 chili di generi alimenti di prima necessità, nel secondo 1.156. Alle tantissime persone che si sono avvicinate ai banchetti allestiti subito all’esterno dei supermercati è stato chiesto di donare soprattutto olio, farina, riso, pasta, biscotti, latte a lunga conservazione, fette biscottate, caffè, marmellate, pelati, zucchero, carne, tonno e legumi in scatola, omogeneizzati, pannolini e prodotti per l’igiene personale.

“Tutti gli alimenti e beni di prima necessità che ci sono stati donati sono già stati stoccati nei magazzini della Cittadella della Solidarietà e da lì sono destinati agli scaffali del nostro emporio, che, da marzo a settembre ha sostenuto 1.797 persone per un totale di oltre 700 famiglie, ma anche alla rete dei centri di distribuzione di parrocchie vicariati che in questi mesi ha assicurato un aiuto costante a tante famiglie - dice il direttore don Emanuele Morelli - la solidarietà e la vicinanza a chi fa più fatica che tantissime persone sabato hanno voluto esprimere facendo una piccola donazione è un messaggio che riscalda in un momento difficile e complesso come quello che stiamo vivendo”.