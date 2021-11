'Ri-scalda la notte': a Ikea scatta la raccolta di piumoni e coperte per i senzatetto

I mesi invernali rappresentano un periodo ancora più difficile per chi si trova in difficoltà e non può contare su un luogo in cui sentirsi al sicuro e ripararsi dal freddo. Portare un senso di casa a chi ne ha più bisogno, collaborando con le associazioni del territorio che ogni giorno si prendono cura delle persone senza dimora è l’obiettivo dell’iniziativa 'Ri-scalda la notte' promossa da IKEA Pisa che invita l’intera comunità a raccogliere coperte, trapunte e piumoni necessari per aiutare le persone senza dimora ad affrontare le rigide temperature invernali.

Da venerdì 12 novembre a domenica 14 novembre sarà così possibile dare una seconda vita a coperte e trapunte che non si utilizzano più, donandole alla Cooperativa Sociale Il Simbolo di Pisa, un piccolo gesto con un grande valore per chi ne beneficerà.

Per l’intero fine settimana lo store IKEA ospiterà i volontari dell’associazione che raccoglieranno questi prodotti usati e in buone condizioni che saranno poi distribuiti alle persone bisognose.

IKEA ringrazierà tutti i soci IKEA Family che parteciperanno alla raccolta a favore della Cooperativa Sociale Il Simbolo con un buono da 5 euro per ogni piumone, coperta o trapunta donati.

I buoni omaggio saranno spendibili dal 15 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 presso tutti i negozi IKEA Italia.