Da lunedì 20 maggio le utenze non domestiche di alcune vie del centro storico di Pisa, in cui è attivo il servizio diurno, dovranno esporre i rifiuti di carta e cartone alle ore 11, un’ora in anticipo rispetto a quanto previsto fino ad ora. E’ la principale novità contenuta in una ordinanza adottata oggi, 17 maggio, dal Comune di Pisa che disciplina la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel centro storico cittadino.

La decisione arriva al termine della campagna di sensibilizzazione che l’amministrazione comunale ha rivolto agli operatori commerciali. Una iniziativa che, da gennaio ad oggi, ha visto l’organizzazione di tre incontri dedicati al tema e che rientra in un più ampio percorso di confronto e condivisione intrapreso in questi mesi con il coinvolgimento delle tre associazioni di categoria, Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa e Cna di Pisa, per arrivare a una migliore gestione del servizio, in termini di incremento della raccolta differenziata e di contrasto al degrado urbano in centro storico. Al fine di ottenere un coinvolgimento ancora più capillare l’amministrazione comunale, tramite l’Ufficio ambiente, ha inoltre consegnato alle attività tutta la documentazione illustrativa dei servizi attivi.

Queste le vie del centro storico interessate dalla novità: Borgo Stretto, Corso Italia, Largo Ciro Menotti, Lunganro Mediceo, Lungarno Pacinotti, Piazza Cairoli, Piazza Dante, Piazza Gambacorti, Piazza Garibaldi, Pizza Manin, Piazza S. Felice, Piazza S. Martino, Piazza S. Omobono, Piazza Vettovaglie, via Battichiodi, via Carducci, via Case Dipinte, vie Cavalca, via Cavour, via Ceci, via Corsica, via dei Mille, via Curtatone e Montanara, via delle Belle Torri, via di Banchi, via Mercanti, via Notari, via Oberdan, via Palestro, via Rigattieri, via S. Francesco, via S. Martino, via Santa Maria (tratto pedonale) via Tavoleria, vicolo del Monte, vicolo del Porton Rosso, vicolo del Tidi, vicolo del Vigna, vicolo della Croce Rossa, vicolo delle Donzelle.

Restano invece confermate le altre disposizioni che prevedono: per le utenze domestiche il conferimento dei rifiuti in cassonetti elettronici tramite apposita tessera; per le utenze non domestiche un sistema 'misto' che prevede, oltre al conferimento nei cassonetti elettronici, anche servizi di raccolta domiciliare per le varie tipologie di rifiuti.

Per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza comunale sono previste sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro a seconda della tipologia di violazione.