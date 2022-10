Vicopisano: novità per cittadini e imprese nella raccolta differenziata

Ci sono diverse novità relative alla raccolta differenziata sul territorio di Vicopisano. Dal Comune arriva la comunicazione riguardante la disponibilità di nuove compostiere gratuite, con la richiesta di una maggiore attenzione a cosa si conferisce nel multimateriale e nella separarazione di sfalci e potature dall’organico; inoltre a disposizione in Comune sia per le aziende che per i cittadini nuovi mastelli e kit; infine è ripresa la raccolta degli inerti da parte di Geofor.

"Abbiamo richiesto e sono a disposizione all’ufficio ambiente - dice Juri Filippi, assessore al ciclo dei rifiuti del Comune di Vicopisano - nuove compostiere, gratuite. Possono essere richieste anche online (a questo link tutte le informazioni: www.comune.vicopisano.pi.it/Servizi/Richiesta-Biocomposter). Conferendo il rifiuto organico al loro interno, oltre a essere riciclato, non entra neanche nel ciclo dei rifiuti (oltre a garantire anche uno sconto sulla bollettazione)". "Raccomando, inoltre - continua Filippi - di fare attenzione a cosa si conferisce nel multimateriale. Va inserita la plastica, ma solo tutto ciò che è imballaggio. A tale proposito se si hanno dubbi si può consultare l'utile rifiutario Geofor e la guida, realizzata gratuitamente, con l'amministrazione da Luca Batoni, fondatore del movimento contro i rifiuti abbandonati 'Ficcatelo in Tasca', consegnata con il kit dello scorso anno (disponibile anche sul sito del Comune)".

Un altro servizio che offre il Comune, per agevolare le aziende e i cittadini, è quello di ricevere le richieste di mastelli, kit, contenitori, sacchi di cui ci sia eventualmente necessità e di farli trovare, previa richiesta, anche nel Palazzo Comunale, per utenze domestiche e non. Basta un messaggio whatsapp al numero del Comune 3668301788, una telefonata ai numeri 050796511-32-25-05-09 o una mail all’assessore filippi@comune.vicopisano.pi.it.

"Questa forte sottolineatura, invece, è un richiamo a non fare qualcosa di sbagliato - aggiunge Filippi - gli sfalci e le potature non vanno conferiti nei giorni dell'organico. Se conferiti in questo modo saranno considerati non conformi e sarà apposto, sui sacchi che li contengono, il relativo bollino rosso. Troppo spesso troviamo questi sacchi abbandonati nel territorio, una cosa che non si deve assolutamente fare. Sul nostro sito o sul sito Geofor sono indicate le modalità per conferirlo: ai Centri di Raccolta o prenotando il ritiro al numero verde 800959095, sulla App Geofor gratuita RCiclo o sul sito di Geofor, tramite lo sportello". "Ricordo, infine - conclude Filippi - che è ripresa la raccolta degli inerti, grazie all'apertura degli impianti di ricezione, e che quindi è possibile conferire, nuovamente, questo tipo di rifiuti nei Centri di Raccolta".