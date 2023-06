Raccolta firme per potenziare la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione delle aziende

Banchetto Cisl allestito nei pressi di Logge dei Banchi questa mattina, 23 giugno, per raccogliere firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a promuovere e potenziare la partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici nella gestione delle aziende. Una proposta di legge lanciata dalla Cisl nazionale, attraverso una campagna di raccolta firme diffusa su tutto il territorio.

Tra coloro che hanno firmato anche il sindaco di Pisa Michele Conti e il candidato a sindaco di centrosinistra Paolo Martinelli.

A distribuire il materiale, tra gli altri, il segretario generale Dario Campera, la segretaria territoriale Giorgia Bumma, la coordinatrice delle donne Cisl Silvia Cosci e la segretaria della First Cisl Costanza Braccini.

"La proposta - afferma Dario Campera, segretario generale della Cisl di Pisa - nasce con l'intento di dare piena attuazione all'art. 46 della Costituzione. La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia. La legge - prosegue Campera - può produrre effetti positivi per tutti: aumento dei salari, qualità e stabilità del lavoro, maggiore produttività e competitività, più sostenibilità sociale; zero delocalizzazioni, più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, più investimenti e il rientro delle imprese dall'estero".