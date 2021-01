Raccolta firme progetto di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In occasione della giornata della memoria - 27 gennaio - l'ANPI di San Giuliano Terme inizia una raccolta firme per un progetto di legge di iniziativa popolare contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. Il comitato promotore è presieduto da Maurizio Verona, sindaco di Stazzema. Alla iniziativa ha aderito il comune di San Giuliano Terme. La campagna per la raccolta delle firme finirà domenica 7 Marzo. I cittadini residenti a San Giuliano Terme possono firmare presso le seguenti sedi: casa del popolo di Campo circolo ARCI di Ghezzano circolo ARCI di San Giuliano Terme circolo ARCI di Molina di Quosa Casa del popolo di Arena Metato Presso ufficio protocollo del comune di San Giuliano Terme il lunedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00.



Stefano Pecori, presidente ANPI comune di San Giuliano Terme