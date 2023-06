Emergenza decoro e sicurezza in via Norvegia: raccolta di firme promossa da USB e inoltrata a Comune e Apes

Raccolte le firme per chiedere al comune di Pisa Apes e (per conoscenza) a Geofor di mettere in sicurezza raccolta rifiuti, spazi verdi, illuminazione notturna e manto stradale in via Norvegia. Lo comunica la sigla sindacale USB, che aggiunge: "Ora attendiamo risposte certe e tempi stretti per la soluzione dei problemi esposti".

Il sindacato illustra la situazione: "La grande maggioranza dei condomini degli edifici di proprietà Apes posti in via Norvegia 10 - 12 - 14 - 16 - 18 ha firmato la nostra richiesta di messa in sicurezza della raccolta rifiuti, degli spazi verdi, dell’illuminazione notturna e del manto stradale di fronte allo stallo dei cassonetti. Occorre un intervento urgente di messa in sicurezza degli stalli rifiuti, creati con alcune transenne di chiusura perimetrale che contengono un numero insufficiente di cassonetti dell’immondizia, molti dei quali deteriorati e quindi attaccati quotidianamente da corvi, piccioni e altri volatili che spargono le immondizie in tutta l’area, determinando una situazione di costante pericolo igienico/sanitario per la popolazione e i bambini".

"Per risolvere la problematica abbiamo chiesto l’interramento del sistema di raccolta rifiuti, come in centro storico. In alternativa, chiediamo l’immediata costruzione di stalli più ampi, chiusi da un tetto in lamiera o da rete e da un cancello con sistema di apertura a tastiera solo per i condomini, costruito con progetto e fondi Apes".

"Con l’occasione abbiamo chiesto il taglio continuativo dell’erba delle zone a verde pubblico in stato di abbandono, la sistemazione del manto stradale prospiciente gli stalli dei rifiuti, il cambio di tutte le lampade di illuminazione notturna attualmente non funzionanti. Le firme sono state inviate via mail Pec agli assessori all’edilizia e ai lavori pubblici, agli uffici Apes e per conoscenza alla Geofor. Nei prossimi giorni verificheremo la disponibilità del Comune, di Apes e di Geofor a risolvere al più presto le problematiche evidenziate. "Se non avremo risposte e attuazione dei lavori richiesti - conclude il sindacato - passeremo ad altre forme di lotta e mobilitazione".