Raccolta fondi per l'associazione AOPI al taglio del nastro di Chez Nous

Domenica 29 maggio, in una bella atmosfera tra musica e esposizione di quadri di giovani artisti, si è tenuta a Pisa, con una larga partecipazione di pubblico, l’inaugurazione del negozio di parrucchiere Chez Nous, che ha voluto associare la sua apertura ad una raccolta di fondi a sostegno dell’Associazione Oncologica Pisana Piero Trivella (AOPI), storico sodalizio attivo da oltre quarant’anni nell’aiuto ai malati oncologici ed ai loro familiari.



Tra le numerose attività svolte da questa associazione vi è un servizio di volontari presso i reparti ospedalieri e dell’Hospice di Pisa, che riprenderà a breve dopo la sua sospensione dovuta alla pandemia da Covid-19, uno sportello di ascolto psicologico per malati oncologici da parte di uno psicoterapeuta, un servizio di consulenza pensionistica e lavorativa per gli stessi malati, un servizio parrucche, un servizio di consulenza sull’accesso ai servizi ASL e sulle pratiche burocratiche connesse ai ricoveri e sui problemi logistici (alloggio, ecc.) per i familiari di pazienti di altre città, l’organizzazione di conferenze, dibattiti e tavole rotonde sulla prevenzione dei tumori, sull'assistenza al paziente, sulle cure palliative, sulla terapia del dolore e sui pericoli del fumo di tabacco, e, tra le altre, anche l’assegnazione annuale del Premio 'Piero Trivella' a giovani ricercatori nel Congresso annuale della Società Italiana di Cancerologia.

Il professor Marco Rossi, presidente della AOPI, anche a nome del Consiglio Direttivo di questa associazione, ringrazia i titolari di Chez Nous, per aver dedicato l’inaugurazione alla raccolta di fondi per sostenere le attività di aiuto svolte da AOPI ai pazienti oncologici e alle loro famiglie, e le numerose persone che hanno contribuito con le loro donazioni.