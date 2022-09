Lions Club Certosa e Istituto Stella Maris insieme per gli adolescenti in difficoltà

Si chiama 'Al di là delle nuvole: teen e-motion' il progetto dell’Istituto Stella Maris a favore degli adolescenti che più hanno sofferto dell’isolamento per la pandemia. Continuando un sodalizio che dura da anni con successo, il Lions Club Pisa Certosa lo ha sostenuto con un bellissimo service al termine del quale l’associazione pisana ha potuto consegnare, ai rappresentanti dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di Calambrone, il ricavato dello spettacolo appositamente organizzato con la collaborazione del 'Crocchio dei goliardi spensierati', per la realizzazione di una borsa di studio. A finanziare l’iniziativa è stata infatti la rappresentazione 'Otello, ir moro di Pisa', realizzata con successo al Teatro Verdi, grazie alla direzione del regista e attore pisano Giuseppe Raimo e alla compagnia vernacola pisana, che dal 1921 mette in scena parodie teatrali e musicali di grande successo. Applauditissimi gli interpreti: Lorenzo Gremigni con i figli Cecilia, esordiente, e Marco, e poi i Lions Mario Messerini e Antonio Boldrini, insieme a Leonardo Ferri, Fabio Vasarelli, Fabiano Cambule, Alessio Panetti e Guido Bini.

Le musiche, composte da Bruno Bardi, detto 'er Puccini della goliardia', sono state eseguite dal 'Quartetto Beppe Del Genovese' composto da Mauro Redini, Ettore Dreucci, Franco Bonsignori e Alessandro. Bardi, un 'ragazzo' di 99 anni che è decano della goliardia, ha partecipato all’evento ed ha cantato l’inno del Crocchio, cioè 'Bimbe di Pisa'. Le scenografie sono state realizzate da Nicola Gorreri, i costumi dal Teatro Verdi e da Massimo Poli. Ha preso parte alla serata anche il Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Pisa, diretto da Antonio Pucciarelli.

Nel corso di una apposita cerimonia conclusiva, il presidente del Lions Pisa Certosa, il dottor Ferdinando Papa, alla presenza di tutti i soci del club, ha consegnato il ricavato dello spettacolo, diecimila euro, al direttore scientifico della Stella Maris, il professor Giovanni Cioni, e alla dottoressa Annarita Milone, responsabile del servizio per il trattamento dei disturbi del comportamento in età evolutivo dell'Istituto. La ricercatrice ha spiegato i fini di 'Al di là delle nuvole', progetto di ricerca-sostegno da lei diretto e dedicato a giovani con profonde crisi emotive, con problemi di isolamento sociale e di autolesionismo, la cui diffusione è notevolmente aumentata in questo periodo di pandemia Covid. "Teen E-Motion - ha detto - si propone di ampliare l’offerta terapeutica a questi adolescenti e alle loro famiglie in formato multimediale, attraverso la costruzione di strumenti specifici (pagina WEB, App…) che adattandosi alle esigenze dei giovani, li motivino alla partecipazione e offrano loro una opportunità di gestione delle crisi emotive 'a portata di click', con mezzi capaci di aiutarli sul piano diagnostico e terapeutico". L’esperienza e le eccellenze della Fondazione Stella Maris permetteranno il raggiungimento di risultati di assoluto livello. Il contributo del Lions servirà a finanziare un borsa di studio per realizzare il progetto.