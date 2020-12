Raccolta fondi per decorare il Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica

'Ogni donazione, un sorriso'. Il nome lo hanno scelto Francesca e Angelica, due adolescenti in cura al Day Hospital del Reparto di Onco-ematologia pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa. Si chiama così la campagna di crowfunding, lanciata nei giorni scorsi per colorare il 'nuovo' Day Hospital, al momento in fase di ristrutturazione, facendone una piccola galleria d’arte a misura di bambino e adolescente. L’arte per umanizzare un luogo di sofferenza, ansia e paura. E’ anche per questo che Maria Coviello, Cinzia Mazzoni, Bianca Passaglia, Elisa Possenti e Ilenia Rosati, cinque delle più conosciute pittrici e illustratrici pisane, hanno già dato la loro adesione.

Nel dettaglio sono tre gli obiettivi della campagna lanciata dalla cooperativa sociale 'Il Simbolo' che dal 2002 gestisce 'L’Altalena', la ludoteca dell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica, con il sostegno dell’Agbalt (Associazione dei genitori dei bambini affetti da leucemia e tumori) e il patrocinio della Società della Salute della Zona Pisana e dei comuni di Pisa e Vicopisano: decorare con quadri e opere d’arte gli spazi del Day Hospital trasmettendo emozioni positive e distensive a cui aggiungere tende a pannello colorate per le 23 finestre e le due grandi porte-finestra della struttura. Quindi i laboratori tenute dalle artiste coinvolte nel progetto rivolti ai giovani pazienti, ovviamente da promuovere appena sarà superato il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19: tutte le opere realizzate andranno ulteriormente ad arricchire le pareti e gli spazi del Day Hospital.

Per centrare tutti gli obiettivi occorrono circa 40mila euro e c’è tempo fino al 31 gennaio. Le condizioni per riuscirvi ci sono tutte: "Ci ha sorpreso la risposta immediata e positiva dell’istituzioni locali: dall’Azienda Ospedaliera Pisana fino alla SdS, passando per i comuni di Pisa e Vicopisano, che hanno già inviato il loro patrocinio e anche di quello di Cascina, che invece lo invierà a breve - sottolinea il presidente de 'Il Simbolo' Alberto Grilli - siamo consapevoli che viviamo un tempo complesso, in cui non è semplice lanciare iniziative di raccolta fondi, ma siamo altresì convinti che la sfida si possa vincere perché la causa è di quelle importanti".

La campagna è partita il 21 dicembre e finora ne sono già stati raccolti circa 3mila. Per sostenerla basta collegarsi sulla pagina dedicata della piattaforma forfunding di Intesa San Paolo e cliccare sul pulsante 'dona': è possibile farlo anche attraverso carta di credito e bonifico bancario con nessun costo di commissione. Tutti i donatori riceveranno un piccolo cadeau come segno di gratitudine.

Perché farlo, invece, lo spiega la presidente dell’Agbalt Tiziana Del Carlo: "Abbiamo domandato ai ragazzi come volessero il nostro Day Hospital e loro ci hanno risposto: 'Colorato'. Allora aiutateci a dare tante pennellate che rappresenteranno tanti sorrisi colorati". Non è un mistero, d’altronde, che "il luogo in cui si svolgono le terapie è molto importante - aggiunge la dottoressa Gabriella Casazza, direttrice dell’Unità Operativa di Oncoematologia Pediatrica del Santa Chiara - e può influenzare l’esito delle cure contribuendo a migliorare le condizioni del paziente".

Da qui anche il sostegno della SdS Pisana: "L’arte e la bellezza possono davvero contribuire a migliorare le condizioni di salute - sottolinea la presidente Gambaccini - curarsi in un ambiente gradevole e accogliente, infatti, riduce grandemente la condizione di stress psicologico che, inevitabilmente, il malato deve sopportare, specie poi per le patologie curate nel reparto di onco-ematologia pediatrica. Auspico, quindi, che le donazioni siano numerose e che sia possibile centrare tutti e tre gli obiettivi".

Per ulteriori informazioni sulla campagna: 349.1622758 e progettoaltalena@ilsimbolo.it